Суркіс назвав пріоритети Динамо на трансферному ринку – президент киян не хоче повторити провальний проект Хацкевича

"Розумію, що якісь позиції треба буде посилювати. Ким ми їх будемо підсилювати? Я б хотів такими гравцями, які б показували результат відразу, а не грали на перспективу. На перспективу в нас вже була молода команда Олександра Хацкевича, яка повинна була заграти, але не заграла. А на третій рік Хацкевич говорив, що команда готова для великих завдань, але не вийшло.

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Завдання Луческу – боротися за перше місце. Цей чемпіонат ми програли, але можна по-різному програти. Можна боротися до останнього туру так, як ми боролися за друге місце. Але я б не хотів, щоб Динамо боролося з такими потугами за друге місце і, припустимо, друге місце залежало від того, як Зоря зіграє з Десною. Головне завдання – потрапляння в Лігу чемпіонів.

Сьогодні говорити про те, що ми дамо 20 або 30 млн євро, або 5, або 10 млн на трансфери – це обманювати самих себе. Сьогодні взагалі незрозуміло, що відбувається з ринком. Він однозначно впав. І той футболіст, за якого раніше треба було віддати 10 млн євро, сьогодні може коштувати 5 млн. Але найскладніше в останні роки – вмовити футболіста йти сюди, їхати в цей чемпіонат. Легіонерів складно запросити на ту зарплату, яку отримують в команді ті ж Шапаренко, Миколенко, Циганков", – поділився Суркіс в інтерв'ю Новое время.

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