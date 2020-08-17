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Динамо анонсировало презентацию новой формы на сезон 2020/21

10:30 - Читати українською
Динамо анонсировало презентацию новой формы на сезон 2020/21
Динамо представит новую форму / ФК Динамо

Вице-чемпион Украины сегодня, 17 августа, проведет традиционную предсезонную фотосессию.

Киевская команда продолжает подготовку к сезону 2020/21. Кроме уже традиционной сдачи тестов на коронавирус, футболисты примут участие в предсезонной фотосессии. Также на этой неделе запланирована отдельная фотосъемка для презентации новой игровой формы, сообщает официальный сайт Динамо.

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Техническим партнером клуба остается компания New Balance. Игроки Динамо будут позировать в двух вариантах формы – домашнем и выездном комплектах. Как указано на официальном сайте Динамо, результаты фотосессии можно будет увидеть в ближайшее время.

Напомним, сезон 2020/21 команда Мирчи Луческу начнет поединком против Олимпика. Матч пройдет в пятницу, 21 августа, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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