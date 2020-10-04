Стало відомо, в яких комплектах екіпірування київська та луганська команди вийдуть на черговий матч чемпіонату України.

На традиційній передматчевій нараді за участі представників клубів та офіційних осіб поєдинку було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч команди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Київське Динамо зіграє у домашній білій формі (голкіпер гратиме у сірому), а луганці проведуть матч у чорному екіпіруванні (голкіпер – у салатовому).

Нагадаємо, поєдинок відбудеться вже сьогодні, 4 жовтня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль пролунає о 17:00.

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