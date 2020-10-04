Стало известно, в каких комплектах экипировки киевская и луганская команды выйдут на очередной матч чемпионата Украины.

На традиционном предматчевом совещании с участием представителей клубов и официальных лиц поединка было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды, сообщает официальный сайт Динамо.

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Киевское Динамо сыграет в домашней белой форме (голкипер будет играть в сером), а луганчане проведут матч в черной экипировке (голкипер – в салатовом).

Напомним, поединок состоится уже сегодня, 4 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи Екатерины Монзуль прозвучит в 17:00.

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