Комітет Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матч 9-го туру УПЛ між Динамо та Ворсклою.

Головним арбітром матчу між Динамо та Ворсклою буде Максим Козиряцький, повідомляє офіційний сайт киян.

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На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Максим Чертоляс. Четвертим суддею буде Олександр Омельченко. Цікаво, що рефері представлятимуть різні області України.

Додамо, що обидві команди провалили початок чемпіонату. Динамо посідають восьме місце з 9 пунктами, а Ворскла – дванадцята з 7 очками. Матч запланований на 23 жовтня, початок о 13:00.

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