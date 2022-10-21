Комитет Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матч 9-го тура УПЛ между Динамо и Ворсклой.

Главным арбитром матча между Динамо и Ворсклой будет Максим Козыряцкий, сообщает официальный сайт киевлян.

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На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Максим Чертоляс. Четвертым судьей будет Александр Омельченко. Интересно, что рефери будут представлять разные области Украины.

Обе команды провалили начало чемпионата. Динамо занимают восьмое место с 9 пунктами, а Ворскла – двенадцатое с 7 очками. Матч намечен на 23 октября, начало в 13:00.

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