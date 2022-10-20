"У мене була непроста травма зі спиною, коли мене прооперували у Мюнхені, і 2-3 місяці знадобилося на відновлення. Але ця, мабуть, дійсно, найважча. Якби я знав, що після приземлення отримаю травму, звичайно, зіграв би по-іншому.

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Варіантів було багато: можна було і перевести м’яч через поперечину та заробити кутовий. Я намагався ловити м’яч, щоб зберегти його для команди, і мені це вдалося, але так судилося, що у тому епізоді отримав травму. Потрібно рухатися далі, набиратися сил та відновлюватися. Зробити два кроки назад, щоб потім три – вперед.

Як вдалося вийти з такою травмою на другий тайм? Я одразу відчув невеликий, але характерний хрускіт у коліні і зрозумів, що там щось сталося. Звісно, намагався не думати про погане, а лише про позитив, що, мабуть це просто забій, і коліно витримало. В перерві поспілкувався із лікарями та Луческу і зійшлися на тому, якщо моє самопочуття буде погіршуватися, я одразу попрошу заміну, щоб не нашкодити команді. В перерві я почувався ще більш-менш нормально. Коли після матчу зробили МРТ, вона підтвердила, що у мене не було повного розриву зв’язки, а лише розволокнення. Все інше було ціле і на місці, але навіть із розволокненням таку травму потрібно лише оперувати та замінювати хрестоподібну зв’язку. На другий тайм я вийшов, але, коли коліно почало наливатися, попросив заміну. В принципі, міг грати і далі, але оскільки рахунок був лише 1:0 на нашу користь, не став ризикувати командним результатом.

Операція пройшла добре, гладко, лікарі задоволені, зараз перебуваю на первинній реабілітації. Реабілітологи теж кажуть, що все йде добре. Повноцінний відновлювальний період почнеться, напевне, через 2-3 тижня. Перший етап проходитиму у Барселоні, там, де й оперувався, під наглядом лікаря, який мене оперував, а також місцевих фізіотерапевтів та реабілітологів. А після того, як знімуть шви, розпочну повноцінний етап відновлення та реабілітації. Усе це займе шість місяців. Лікарі розходяться в думках, називаючи термін від п’яти до семи місяців. Можна відновитися і за три місяці, але зв’язка повинна прирости, а це фізіологічний процес, який потребує щонайменше шести місяців", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Денис травмувався у матчі 6-го туру УПЛ проти Руха (3:0).

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