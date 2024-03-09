Найвідвідуванішим матчем чемпіонату України від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів став поєдинок 20-го туру між Вересом та Динамо (1:1), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Згідно з даними організації, на трибунах стадіону Авангард були присутні 2 тисячі 487 глядачів.

На другій сходинці ще один поєдинок Динамо – проти Чорноморця (1:0) у 19-му турі. Він зібрав 1800 фанатів. Замикає топ-3 дуель між Оболонню та СК Дніпро-1 (0:1) у 19-му турі. Цю гру наживо подивилось 1500 уболівальників.

Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо йде у турнірній таблиці на четвертій сходинці, набравши 35 очок (і має 3 гри в запасі).

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