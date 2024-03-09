Самым посещаемым матчем чемпионата Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов стал поединок 20-го тура между Вересом и Динамо (1:1), сообщает официальный сайт УПЛ.

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Согласно данным организации, на трибунах стадиона Авангард присутствовали 2 тысячи 487 зрителей.

На второй строчке еще один поединок Динамо – против Черноморца (1:0) в 19-м туре. Он собрал 1800 фанатов. Замыкает топ-3 дуэль между Оболонью и СК Днепр-1 (0:1) в 19-м туре. Эту игру вживую посмотрело 1500 болельщиков.

Напомним, после 20-ти туров Динамо идет в турнирной таблице на четвертой строчке, набрав 35 очков (и имеет 3 игры в запасе).

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