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Динамо – СК Дніпро-1: ультрас киян зірвали банер одного з телеканалів Медведчука

22:10 1005 Читать на русском
Динамо – СК Дніпро-1: ультрас киян зірвали банер одного з телеканалів Медведчука
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Під час матчу 9 туру УПЛ між Динамо та СК Дніпро-1 (2:0) фанати киян зірвали банер з логотипом телекалалу, що належить одіозному політику Віктору Медведчуку.

30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков
 
30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков

Київське Динамо переграло СК Дніпро-1 з рахунком 2:0 у матчі 9 туру УПЛ. Але окремої уваги вартий інший епізод. що стався під час поєдинку.

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На стадіоні НСК Олімпійський були вивішені банери телеканалів та ресурсів. Один з них був із логотипом каналу 112, що належить Віктору Медведчуку. Фанати підійшли і зірвали банер.

Раніше ультрас Динамо розтягнули банер із зображенням Медведчука і написом "АДвоКАТ", пригадавши, як той був адвокатом культового письменника Василя Стуса.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1 Динамо Динамо Відеоновини ультрас футбольні фанати
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