Динамо – СК Дніпро-1: Михайличенко цікаво експериментує – 3 голи, з яких 2 скасовані в матчі УПЛ

Динамо приймає СК Дніпро-1 у 9-му турі чемпіонату України. Рахунок і звіт матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 17:00 за Києвом. Команда Михайличенка після затяжної смуги невдач перемогла і в Лізі Європи, і двічі в першості України. За останні 10 днів кияни здобули 3 звитяги з загальною різницею 7:0. Дніпряни ж, яким дозволили заявити на гру одного орендованого динамівця (Супряга) і заборонили іншого (Булеца), двічі поспіль тріумфували вдома та піднялися в єврокубкову шістку чемпіонату.

Динамо – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Гірше за киян домашні зустрічі проводили лише Олімпік і Львів, які не набрали жодного очка. Динамо до сьогодні ще не перемагало на своєму полі в УПЛ 2019/20 – шокуючий 1 бал за 3 матчі. З ким, як не з командою Михайленка було це виправляти? Найгірша виїзна команда Прем'єр-ліги взяла там тільки 2 очки за 3 поєдинки. До слова, єдиний попередній двобій цих суперників завершився розгромною гостьовою перемогою Динамо в Кубку України 4:1.

Михайличенко вже звично перетасував половину стартового складу порівняно з попереднім матчем цього тижня. Фран Соль нарешті дочекався виходу в основі. Здивувало те, що іспанець вийшов у парі з Бєсєдіним, проте Артем на початку гри грав дещо глибше. Циганков на 5-й хвилині перекинув стінку зі штрафного, однак пробив прямо по центру, де був воротар. Гармаш забив швидкий гол, та Денис трохи забіг в офсайд після пасу Вербіча – взяття воріт справедливо скасували.

Показали віп-трибуни. Там травмований Бурда сидить поруч з орендованим динамівцем Булецою, якому заборонено грати проти своєї команди. Цікаво, що інший молодіжний чемпіон світу, що належить киянам, Владислав Супряга отримав особливий дозвіл зіграти від керівництва київського клубу. Дніпряни двічі непогано вибігали в атаки, але без ударів. Шабанов отримав травму в боротьбі з Чічіковим. А в запасі Динамо немає жодного центрбека вже не вперше при Михайличенку!

Назаренко заробив перший кутовий для гостей після заблокованого Сидорчуком прострілу. Дніпро-1 і тут не доводить справу до удару. Циганков міняється флангами з Вербічем і віддає зліва гострий пас. Соль на межі офсайду виграв позицію, обіграв воротаря, але влучити в порожні ворота Фран не зумів – трохи незручна була позиція. Розкішна дальня передача Кадара виводить Гармаша сам на сам – Юрчук виграє дуель. Класний пресинг киян змусив помилитися гостей. Циганков обігрався з Солем і пробив у боротьбі не зовсім сильно, тож снаряд пройшов повз.

Когут пробив значно вище. Приціл Дніпро-1 не дуже в перші 25 хвилин. Динамо відкрило рахунок на 30-й. Сидорчук протягнув м'яч центром, Циганков ідеально віддав ліворуч на Миколенка, а той в центр, де Вербіч один перед воротарем. Живописну атака намалювали господарі. Провал в центральній зоні киян, перший влучний удар дніпрян здійснює Когут. Бущан відбив перед собою, а Чічіков добив, але це чистий офсайд – за скасованими голами 1:1.

Гармаш блискуче зачепився у пресингу, Соль віддав правіше, а Циганков попри супровід 3-х суперників пробив – не влучив Віктор у дальній. Бєсєдін виривається на місце Циганкова по правому флангу, розкішно котить назад, а Вербіч у дотику мінімально не влучає. Соль закидає у штрафний, Бєсєдін скидає на того ж словенця, проходить удар з розвороту, але і тут Беньяміну дещо забракло влучності.