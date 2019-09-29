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ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Динамо – СК Дніпро-1 – відео гола

18:06 229 Читать на русском
Динамо – СК Дніпро-1 – відео гола
Динамо – СК Дніпро-1 – відео гола / Футбол 24

Динамо тпереграє СК Дніпро=1 у матчі 9 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – СК Дніпро-1.

30’ Беньямін Вербіч
 
30’ Беньямін Вербіч

На 30-й хвилині матчу Беньямін Вербіч завершив ефектну комбінацію Динамо.

Відео гола Вербіча

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Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ
08:00
6626
Теги
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