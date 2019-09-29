Динамо – СК Днепр-1: ультрас киевлян сорвали баннер одного из телеканалов Медведчука

Во время матча 9 тура УПЛ между Динамо и СК Днепр-1 (2:0) фанаты киевлян сорвали баннер с ллготипом телекалала, принадлежащего одиозному политику Виктору Медведчуку.

Киевское Динамо обыграло СК Днепр-1 со счетом 2:0 в матче 9 тура УПЛ. Но отдельного внимания заслуживает другой эпизод. который произошел во время поединка.

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На стадионе НСК Олимпийский были вывешены баннеры телеканалов и ресурсов. Один из них был с логотипом канала 112, принадлежащего Виктору Медведчуку. Фанаты подошли и сорвали баннер.

Ранее ультрас Динамо растянули баннер с изображением Медведчука и надписью "АДвоКАТ", вспомнив, как он был адвокатом культового писателя Василия Стуса.

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