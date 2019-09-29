toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Динамо – СК Днепр-1: ультрас киевлян сорвали баннер одного из телеканалов Медведчука

22:10 30 Читати українською
Динамо – СК Днепр-1: ультрас киевлян сорвали баннер одного из телеканалов Медведчука
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Во время матча 9 тура УПЛ между Динамо и СК Днепр-1 (2:0) фанаты киевлян сорвали баннер с ллготипом телекалала, принадлежащего одиозному политику Виктору Медведчуку.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

Киевское Динамо обыграло СК Днепр-1 со счетом 2:0 в матче 9 тура УПЛ. Но отдельного внимания заслуживает другой эпизод. который произошел во время поединка.

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

На стадионе НСК Олимпийский были вывешены баннеры телеканалов и ресурсов. Один из них был с логотипом канала 112, принадлежащего Виктору Медведчуку. Фанаты подошли и сорвали баннер.

Ранее ультрас Динамо растянули баннер с изображением Медведчука и надписью "АДвоКАТ", вспомнив, как он был адвокатом культового писателя Василия Стуса.

Динамо легко било Днепр-1 – первая домашняя победа за 4 месяца

blog_ava
"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ
15:45
982
Теги
Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев ультрас футбольные фанаты СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев - СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
40
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук