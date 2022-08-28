"Почему играли во Львове? Решение здесь играть было большой ошибкой. Я хотел, чтобы два матча – с СК Днепр-1 и с Зарей – мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины, с того времени не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев.

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Еще в ответном матче с Бенфикой я почувствовал, что психологическое состояние игроков плохое. По этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев. Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, которые позволят футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было. Психологическое состояние команды снова было плохое. Наверное, в том числе и по той причине, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных.

Что касается самого матча, то надо признать, что команда соперника была намного агрессивнее нас. Плюс, ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. В конце концов мы пропустили гол. Пропустили снова со стандарта, снова, как и в матче с Бенфикой, не доиграл до конца Беседин.

Когда пропускаешь первым, играешь совсем по-другому. После первого гола СК Днепр-1 стал действовать еще более агрессивно. Сразу поменялась картина на поле. Ну а во втором тайме футбола практически не было – затягиваний времени было столько, что игры было, наверное, 15-20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы заставить нервничать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой. Футбола после перерыва, по сути, не было. Мы сейчас в сложной ситуации, но нужно преодолеть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев будет способствовать этому", – отметил Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что Динамо разгромно проиграло СК Днепр-1 (0:3). После встречи Луческу взорвался из-за вопроса о Забарном и покинул пресс-конференцию.

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