"Суддівство в чемпіонаті України жахливе і потворне": Сабо закликав відмовитись від використання системи VAR

Екс-тренер Динамо та збірної України, а нині телеексперт, Йожеф Сабо вважає, що відеоповтори не виправдали себе у чемпіонаті України.

"Те, що відбувається в останніх матчах, пояснити складно. Суддівство у чемпіонаті України жахливе і потворне. Те, що витворив, наприклад, арбітр Бойко у матчі Динамо і Колоса – повний хаос. Але навіть при такому незрозумілому суддівстві комітет арбітрів і Лучано Лучі його виправдали.

Сабо розніс арбітра матчу Динамо – Колос: Навіщо їм VAR, якщо вони не вміють ним користуватися?

VAR потрібен для того, аби допомагати арбітрам, а у нас виходить навпаки. Шість хвилин проходить після моменту з можливим пенальті, команди вже обмінялися моментами, а потім рефері свистить і біжить дивитися повтор моменту, який був майже 10 хвилин тому. Це не нормально.

Може, варто відмовитися від цієї системи і повернути все як було? Нехай судді відразу свистять, коли бачать порушення, а ми будемо їх розносити і лаяти. Адже нічого з VAR не змінилось. Скільки в чемпіонаті Англії моментів, коли йде боротьба, стики, але судді там не бігають відразу дивитися VAR. У нас же повне неподобство з цим, так бути не повинно", – зазначив Сабо у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, після рестарту УПЛ майже кожен тур чемпіонату України ознаменовується якимось суддівським скандалом і незрозумілими рішеннями арбітрів.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками