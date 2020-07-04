Динамо – Шахтар: команди визначились з формою на Класичне

Кияни вийдуть на двобій 29-го туру УПЛ у традиційній домашній формі.

Сьогодні, в рамках 29-го туру чемпіонату України, Динамо прийматиме Шахтар. На передматчевій нараді, яка відбулася вранці у день гри, було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч команди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Господарі поля зіграють у домашній білій формі (голкіпер – у чорному), а гості вийдуть на поле у традиційних помаранчевих футболках та чорних шортах (голкіпер – у жовтому).

Нагадаємо, поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом, а судитиме матч Віталій Романов.

Після 28-ми турів Шахтар у статусі чемпіона очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 72 очки, Динамо з 55 пунктами – друге.

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