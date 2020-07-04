Динамо – Шахтар: екс-тренер Карпат пророкує "гірникам" розгромну поразку у Класичному

Колишній тренер Карпат та Зорі Анатолій Чанцев оцінив перспективи киян у матчі 29-го туру УПЛ проти підопічних Луїша Каштру.

"Після того, як Ліверпуль, достроково ставши чемпіоном Англії, був розгромлений Манчестер Сіті, не здивуюся, якщо таке буде і з Шахтарем. Пригадую, Ліверпуль заявляв про особливу мотивацію на матч з головним опонентом, але команда Клоппа своє завдання у чемпіонаті виконала, і на подвиг її вже не вистачило.

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Каштру, не виключено, дасть можливість зіграти в Класичному багатьом резервістам, але киянам слід врахувати, що у Шахтаря немає поганих футболістів. Наскільки я знаю, Михайличенку доведеться обійтися без Шабанова, Миколенка і Попова. Миколенко для Динамо – це як Ісмаїлі для Шахтаря. Шабанов – найкращий на своїй позиції, а Попов – мотор команди, енергійний і завжди заряджений лише на перемогу. Все це дуже важливо, однак, доведеться "біло-синім" обійтися без них.

Завдяки чому Динамо може обіграти Шахтар? У першу чергу завдяки шаленій самовіддачі. Згадайте той же матч Ліверпуля з Манчестер Сіті. Підопічні Юргена Клоппа десь не добігли, десь недоборолись, і вийшло – 0:4. Динамо для успіху доведеться багато боротися за м'яч. Хто буде більше ним володіти, той і виграє", – сказав Чанцев у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, після 28-ми турів Динамо посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 55 очок. У спину киянам дихають Зоря і Десна. Вже сьогодні підопічні Михайличенка проведуть надважливий поєдинок проти чемпіона України – донецького Шахтаря. Початок матчу о 19:30.

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