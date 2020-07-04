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Динамо – Шахтер: команды определились с формой на Классическое

4 июля 11:45 - Читати українською
Динамо – Шахтер: команды определились с формой на Классическое
Динамо – Шахтер / Фото из открытых источников

Киевляне выйдут на поединок 29-го тура УПЛ в традиционной домашней форме.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Сегодня, в рамках 29-го тура чемпионата Украины, Динамо будет принимать Шахтер. На предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды, сообщает официальный сайт Динамо.

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Хозяева поля сыграют в домашней белой форме (голкипер – в черном), а гости выйдут на поле в традиционных оранжевых футболках и черных шортах (голкипер – в желтом).

Напомним, поединок начнется в 19:30 по киевскому времени, а судить матч будет Виталий Романов.

После 28-ми туров Шахтер в статусе чемпиона возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 72 очка, Динамо с 55 пунктами – второе.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев УПЛ
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