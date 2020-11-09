"Вилучення Сидорчука? Повтору ще не бачив, коли була червона картка, але в динаміці це порушення не виглядало на вилучення. Арбітру видніше, вона була ближче.

"Якщо вилучили Сидорчука, то картки Шахтаря також треба було переглянути": Вербіч поскаржився на вибірковість VAR

Сидорчук попросив вибачення в перерві, але ми сказали, що нічого страшного, у всіх бувають помилки. Треба підтримати Сергія, всі старалися та хотіли виграти.

Настанови від Луческу щодо гри на позиції лівого захисника? Були. Луческу казав, щоб я не кидався на швидких футболістів, які діють на флангах у суперника. Якщо вже опонент приймає м'яча, не викидатися, а дочекатися партнера, і два в один буде легше відбирати м'яч", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо з посиланням на Профутбол Digital.

Зауважимо, Шахтар розгромив Динамо 3:0 та скоротив відставання до 1 пункта – "біло-сині" наразі лідирують в УПЛ.

"Ви серйозно вважаєте, що Луческу ниє?": Динамо програло саме собі, а український футбол деградує – реакція на Класичне