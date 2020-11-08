Шахтар розгромив Динамо на НСК Олімпійський в 9 турі Прем'єр-ліги. Кияни вперше при Мірчі Луческу програли в чемпіонаті України. Перша реакція блогосфери на поєдинок – в матеріалі "Футбол 24".

Динамо зазнало першої поразки в чемпіонаті та підпустило Шахтар на відстань одного очка. Весь другий тайм підопічні Мірчі Луческу грали в меншості після вилучення Сергія Сидорчука. Капітан вдруге за два тижні отримує червону картку – після поєдинку ЛЧ в Будапешті настала черга УПЛ.

У соцмережах думки розділилися. Хтось розкритикував Динамо за відсутність прогресу, а хтось вказав на непрості умови, в яких опинився Мірча Луческу напередодні Класичного.

Динамо – Шахтар – відео голів та огляд матчу

Автор проекту Вацко Light та журналіст телеканалів "Футбол" Віктор Вацко підкреслив, що Мірча Луческу опинився у складних умовах. Переліт до Барселони, коронавірус у більше десятка гравців – можливості для кадрового маневру не було.

Агент В'ячеслав Заховайло розчарований Класичним та висловив своє незадоволення грою обох команд.

Журналіст Gazeta.ua й блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко вважає, що цей матч не так виграв Шахтар, як програло саме Динамо. Вирішальними, на його думку, стали помилки Нещерета і Сидорчука.

Скаут Алекс Великих відзначив переломний момент Класичного – вилучення Сидорчука.

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас шкодує, що команди не змогли вийти на Класичне в оптимальних складах.

Блогер Михайло Смоловий переконаний, що з поля мав бути вилучений не лише Сидорчук.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков помітив традиційну проблему українських воротарів – гра на виходах.

Також журналіст переконаний, що Динамо вкрай потребує підсилення в центр поля.

А ще Франков розуміє розпач Мірчі Луческу, який через коронавірус залишився без низки гравців основного складу.

"Сидорчук. Мальме, Будапешт, Київ. Знову Монзуль винна?" – йдеться в повідомленні Telegram-каналу Динамо Киев Inside.

На десерт – трішки Брутального футболу.

Шахтар у більшості розгромив Динамо і скоротив розрив до лідера УПЛ – Луческу зазнав першої поразки на внутрішній арені