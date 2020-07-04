"Що відбувається з Динамо – незрозуміло": екс-гравець збірної України оцінив шанси киян у Класичному

Екс-півзахисник Динамо і збірної України Сергій Коновалов поділився очікуваннями від поєдинку 29-го туру чемпіонату України між Динамо та Шахтарем.

"Окремо взяті футболісти Динамо показують непоганий футбол, але це ж командна гра. Головна проблема киян – немає заряду на перемогу. Гравці на полі виглядають розгубленими, що відбувається з командою – незрозуміло. Після програшу Десні впевненості не додалося. До того ж цей матч показав проблему з глибиною складу. Варто було випасти двом основним гравцям захисту – Миколенкові і Попову, як відразу ж трапилася катастрофа. Караваєв і Кадірі, які їх замінили, просто провалили гру.

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У грі динамівців спостерігається криза, немає стабільності, немає проблисків у діях команди. Напевно все це бачить тренерський штаб, який повинен зробити відповідні висновки, щоб уникнути повтору. Але в якому б стані не була команда, протистояння з Шахтарем – це лакмусовий папірець. Він покаже, чи готове Динамо сьогодні вирішувати завдання у разі потрапляння в зону Ліги чемпіонів.

Думаю, на цей матч кияни налаштуються, знайдуть додаткову мотивацію і поєдинок має вийти цікавим. Є надія, що у гравців Динамо залишилося якесь самолюбство і характер. Може поразка від Десни струсоне їх. Вони повинні розуміти, що виходити на гру з буквою "Д" на грудях – це велика честь і відповідальність. Не кожному судилося грати за такий великий клуб з великою історією, і про це потрібно пам'ятати!

У динамівців вже немає того запасу, як у Шахтаря, щоб обігрувати суперників на класі. Потрібно включати додаткові ресурси: волю, характер, жагу до перемоги, щоб досягти поставлених цілей. Шахтар вже чемпіон, тим не менше, матч проти киян для них залишається принциповим, і не думаю, що вони вийдуть розслабленими. Якщо Динамо програє, то шанси на друге місце будуть танути. Потрібна лише перемога, і вони повинні з цією думкою спати і прокидатися. Це – переломний поєдинок у боротьбі за друге місце! Шанси команд на перемогу оціню як 50 на 50", – сказав Коновалов у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 4 липня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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