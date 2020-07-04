"Что происходит с Динамо – непонятно": экс-игрок сборной Украины оценил шансы киевлян в Классическом

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданиями от поединка 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером.

"Отдельно взятые футболисты Динамо показывают неплохой футбол, но это же командная игра. Главная проблема киевлян – нет заряда на победу. Игроки на поле выглядят растерянными, что происходит с командой – непонятно. После проигрыша Десне уверенности не прибавилось. К тому же этот матч показал проблему с глубиной состава. Стоило выпасть двум основным игрокам защиты – Миколенко и Попову, как сразу же случилась катастрофа. Караваев и Кадири, которые их заменили, просто провалили игру.

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В игре динамовцев наблюдается кризис, нет стабильности, нет проблесков в действиях команды. Наверное все это видит тренерский штаб, который должен сделать соответствующие выводы, чтобы избежать повтора. Но в каком бы состоянии не была команда, противостояние с Шахтером – это лакмусовая бумажка. Она покажет, готово ли Динамо сегодня решать задачи в случае попадания в зону Лиги чемпионов.

Думаю, на этот матч киевляне настроятся, найдут дополнительную мотивацию и поединок должен получиться интересным. Есть надежда, что у игроков Динамо осталось какое-то самолюбие и характер. Может поражение от Десны встряхнет их. Они должны понимать, что выходить на игру с буквой "Д" на груди – это большая честь и ответственность. Не каждому суждено играть за такой великий клуб с большой историей, и об этом нужно помнить!

У динамовцев уже нет того запаса, как у Шахтера, чтобы обыгрывать соперников на классе. Нужно включать дополнительные ресурсы: волю, характер, страсть к победе, чтобы достичь поставленных целей. Шахтер уже чемпион, тем не менее, матч против киевлян для них остается принципиальным, и не думаю, что они выйдут расслабленными. Если Динамо проиграет, то шансы на второе место будут таять. Нужна только победа, и они должны с этим мнением спать и просыпаться. Это – переломный поединок в борьбе за второе место! Шансы команд на победу оценю как 50 на 50", – сказал Коновалов в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 4 июля, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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