Ващук назвав головний рецепт успіху Динамо у Класичному

Екс-захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук оцінив перспективи свого колишнього клубу у матчі з чемпіоном України.

"Хочеться, щоб у Класичному не було бруду, червоних карток і скандалів. Хочеться побачити у виконанні команд красивий, динамічний і результативний футбол, щоб футболісти зіграли у своє задоволення і не озиралися на турнірну таблицю і табло.

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Знаю, що "гірники" будуть дуже мотивовані на гру з Динамо, тому що спілкувався з хлопцями, з якими граємо разом за збірну України серед ветеранів і вони знають, як готується до матчу Шахтар. Тому розраховувати, що донеччани будуть грати упівсили, не варто. Динамо ж у будь-якому матчі грає на перемогу – нічия для "біло-синіх" завжди була рівносильна поразці. Звичайно, якщо озирнутися на таблицю, там Десна і Зоря підпирають киян. Але підопічним Олексія Михайличенка треба дивитися на себе і виконувати свої завдання.

Судячи з того, що попереду у донеччан гра у Лізі Європи і ніхто з футболістів у відпустку не втік, у матчі проти Динамо ми побачимо основний склад команди Луїша Каштру. У киян останнім часом великі проблеми у грі і в обороні, і в півзахисті. Але Динамо такий клуб, що не повинен помічати кадрових втрат. Ті, хто вийдуть замість травмованих, чекали на свій шанс, тренувалися, готувалися. Отже, їм буде надана можливість проявити себе, довести тренерському штабу, що вони можуть грати в основі. У хлопців є шанс, яким можна скористатися і показати себе у всій красі якраз у протистоянні з Шахтарем.

Київській команді треба показати динамівський дух, не програвати в єдиноборствах, боротися за кожен сантиметр поля. Поки є шанси і можливості, потрібно вирішувати свої завдання", – сказав Ващук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 4 липня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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