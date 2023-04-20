"Що стосується Динамо, то на його результатах позначається надмірне хвилювання молоді, яку активно ставить в основу Мірча Луческу. Помітно, як хвилюються і помиляються Дячук, Ванат і Царенко. Щоб цього позбутися їм потрібен час.

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До того ж важко зрозуміти, який потенціал має легіонер "біло-синіх" – Лонвейк, який періодично дуже непогано грає, однак, в якому компоненті футболу він найбільш корисний – як диспетчер, чи як оборонець, – поки що неясно", – зауважив Шелаєв у інтерв'ю Footboom.

Додамо, що гра Динамо – Шахтар відбудеться у суботу, 22 квітня, початок о 17:00. "Гірники" наразі очолюють турнірну таблицю, тоді як кияни наразі лише четверті.

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