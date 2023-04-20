Динамо – Шахтар: "гірники" отримали подвійне підсилення перед Класичним
Донецька команда має приємні звістки перед принциповим поєдинком проти київського Динамо.
Шахтар провів чергове тренування під час підготовки до матчу з Динамо, на якому були присутні деякі гравці, які пропускали попередні поєдинки, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Так, в загальній групі вже кілька днів займався Мар'ян Швед. Також долучився до занять з командою і капітан Шахтаря Тарас Степаненко.
До слова, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 22 квітня, початок о 17:00. "Гірники" наразі очолюють турнірну таблицю, тоді як кияни наразі лише четверті.
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