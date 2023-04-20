"Что касается Динамо, то на его результатах сказывается чрезмерное волнение молодежи, которую активно ставит в основу Мирча Луческу. Заметно, как волнуются и ошибаются Дячук, Ванат и Царенко. Чтобы от этого избавиться им нужно время.

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К тому же трудно понять, какой потенциал имеет легионер "бело-синих" – Лонвейк, который периодически очень неплохо играет, однако, в каком компоненте футбола он наиболее полезен – как диспетчер, или как защитник, – пока неясно", – отметил Шелаев в интервью Footboom.

Добавим, что игра Динамо – Шахтер состоится в субботу, 22 апреля, начало в 17:00. "Горняки" сейчас возглавляют турнирную таблицу, тогда как киевляне пока только четвертые.

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