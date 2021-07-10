Ілля Шкурін лише напередодні приєднався до київського клубу і вже встиг себе зарекомендувати.

Футболісти Динамо у товариському матчі проти Серветта пропустили швидкий гол і ніяк не могли вирівняти становище протягом майже усього матчу.

Динамо почало другий збір нічиєю проти Серветта – Шкурін дебютував, забивши рятівний гол

Лише незадовго до завершення зустрічі білоруський форвард виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику суперника та успішно замкнув головою навіс Тимчика. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Відтак, Ілля Шкурін просто блискуче дебютував за нову команду, з якою лише вчора підписав контракт. Форвард вийшов на поле на 75-й хвилині, а на 85-й влучним ударом, як виявилося, врятував Динамо від поразки.

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