Шкурін забив дебютний гол за Динамо – білорусу вистачило 10 хвилин, щоб врятувати киян від поразки
Ілля Шкурін лише напередодні приєднався до київського клубу і вже встиг себе зарекомендувати.
Футболісти Динамо у товариському матчі проти Серветта пропустили швидкий гол і ніяк не могли вирівняти становище протягом майже усього матчу.
Динамо почало другий збір нічиєю проти Серветта – Шкурін дебютував, забивши рятівний гол
Лише незадовго до завершення зустрічі білоруський форвард виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику суперника та успішно замкнув головою навіс Тимчика. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.
Відтак, Ілля Шкурін просто блискуче дебютував за нову команду, з якою лише вчора підписав контракт. Форвард вийшов на поле на 75-й хвилині, а на 85-й влучним ударом, як виявилося, врятував Динамо від поразки.
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