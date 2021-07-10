Товариський матч

Динамо – Серветт – 1:1

Голи: Шкурін, 85 – Імері, 12

Делегація киян вранці прибула у французьку комуну Дівонн-Ле-Бенн, а ввечері команда вже вийшла на футбольне поле. Першим суперником підопічних Мірчі Луческу на другому тренувальному зборі став швейцарський Серветт. Опонент дуже непростий. Чого вартий той факт, що минулий сезон "гранатові" завершили на підсумковому третьому місці, позаду лише тамтешніх грандів – Янг Бойз та Базеля.

Динамо – Серветт: пряма відеотрансляція товариського матчу

Нагадаємо, перший тренувальний збір Динамо провело у Швейцарії. Там кияни зіграли три спаринги – проти Базеля, Лозанни та Люцерна. Усі матчі завершилися внічию. Такі результати можна вважати дуже навіть непоганими, адже команда грала фактично дублюючим складом. Сьогодні все інакше. Передусім відзначимо появу Віталія Буяльського, який, вочевидь, залікував травму, яка не дала йому поїхати на Євро. Також зіграв Томаш Кендзьора, який був на чемпіонаті континенту. В атаці вийшов Владислав Супряга, якого ЗМІ активно продають в Італію. Денис Антюх напередодні позбувся статусу гравця на перегляді і фактично дебютував як повноцінний футболіст Динамо.

Швейцарці перебувають на фініші підготовки до нового сезону. Серветт вже 22 липня гратиме у Лізі конференцій. Натомість Динамо змогло домовитися про перенесення перших матчів сезону, тому має вдосталь часу, аби набрати форму. Різницю у фізичних кондиціях можна було помітити з перших хвилин. "Гранатові" відразу пішли в атаку і буквально затисли "біло-синіх" в межах власного штрафного. Облога тривала хвилин п'ять, після чого динамівці, здавалося, зуміли адаптуватися.

Враження виявилося оманливим. Серветт, послабивши тиск, виманив гравців Динамо вище і отримав більше простору в останній третині. Кастріот Імері пришвидшився на лівому фланзі, хитнув Кендзьору і пробив з лінії штрафного. М'яч летів у ближній кут, але Денис Бойко не зумів зреагувати – на 12-й хвилині вийшли вперед швейцарці. Невдовзі кияни могли пропустити вдруге. Знову необачно зіграв Кендзьора, а також центрбеки. Із зони поляка пішла подача, а Коне без спротиву пробивав з лінії воротарського – голкіпер перевів на кутовий.

Висновки були зроблені. Кияни остаточно перевели гру в середину та на чужу половину поля. Однак по-справжньому загострити не вдавалося. Усі атакувальні спроби губилися десь на підступах до штрафного. Серветт відповідав тим же. Гра проходила ніби без воріт. В таких ситуаціях вкрай важлива концентрація. ЇЇ втрата може виявитися фатальною. Це майже сталося на 39-й. Імері розігнав атаку від центрального кола і вивів Коне на побачення з голкіпером. Бойко вчасно зблизився і відверто врятував від другого пропущеного. Майже відразу після цього з неба почав іти дощ. Саме в таких умовах команди дограли до перерви.

На другий тайм Мірча Луческу змінив фланги оборони – вийшли Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак. Також на полі з'явилися Денис Гармаш і Карлос Де Пена замість Шепелєва та Родрігеса відповідно. Що стосується самої гри, то команди ніби й не йшли на відпочинок. Хіба дощ припинився. Футболісти з почерговим успіхом вели боротьбу за контроль над м'ячем. Рівновагу намагався порушити Денис Антюх. Новачок киян проривався у штрафний, де його жорстко зупинив захисник. На щастя, обійшлося без травми.

Командам помітно не вистачало свіжості, але аж ніяк не бажання. На кожну атаку відповідали атакою. Відзначити варто два моменти: швейцарці могли покарати за невдалий вихід із воріт Дениса Бойка, а кияни намагалися шокувати голкіпера суперників ударом від центрального кола. В обох випадках було небезпечно, але м'яч так і не опинився в сітці. Луческу спробував вирішити проблему з результативністю, перейшовши на гру в два нападники. На 74-й хвилині в пару до Владислава Кулача вийшов Ілля Шкурін. Це дебют 21-річного білоруса.

Завершення матчу було за Динамо. Після 80-ї хвилини кияни закріпилися на половині суперника і почали "бомбардувати" штрафний майданчик. Діяли різноманітно: були і банальні навіси, і спроби розрізати захист короткими передачами. Зрештою, це доволі швидко дало результат. Черговий навіс Тимчика досяг цілі – м'яч долетів точнісінько на голову Шкуріна, який без надзусиль забив дебютний гол. Останні хвилини кияни провели в атаці, але вирвати перемогу не вдалося – 1:1.