Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 19-го туру чемпіонату України між київською та львівською командами.

"Це буде цікавий поєдинок. У матчах з Вільяреалом у Лізі Європи було помітно, що Динамо виснажилося, витративши дуже багато сил і емоцій.

Грозний: Покажіть мені людину, яка скаже, що Динамо втратить очки з Рухом

В свою чергу, Рух – достатньо непогана команда, яка здатна створити проблеми будь-кому. Лише нагадаю, що львів’яни відбирали очки у Шахтаря цього сезону. Оскільки гра відбудеться в Києві – динамівцям буде трохи простіше. Спрогнозую, що обидві команди заб’ють, але переможе Динамо", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, поєдинок 19-го туру між Динамо та Рухом відбудеться вже сьогодні, 21 березня. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Рух: анонс матчу УПЛ