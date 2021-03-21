Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Украины между киевской и львовской командами.

"Это будет интересный поединок. В матчах с Вильярреалом в Лиге Европы было заметно, что Динамо истощилось, потратив очень много сил и эмоций.

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В свою очередь, Рух – достаточно неплохая команда, которая способна создать проблемы любому. Только напомню, что львовяне отбирали очки у Шахтера в этом сезоне. Поскольку игра состоится в Киеве – динамовцам будет немного проще. Спрогнозирую, что обе команды забьют, но победит Динамо", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, поединок 19-го тура между Динамо и Рухом состоится уже сегодня, 21 марта. Начало встречи в 17:00.

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