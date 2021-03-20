Український тренер В'ячеслав Грозний не сумнівається, що кияни візьмуть чергові три очки у матчі з одним з аутсайдерів УПЛ.

"Рівень майстерності у виконавців Динамо дуже високий. Психологічно від цього матчу львівська команда може отримати тільки позитив.

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Чи можуть вони взяти очки? Так, можуть. Що їм втрачати? Можуть також набратися досвіду у грі з командою, яка представляє Україну в єврокубках. Можна буде порівняти свій рівень у матчі з таким сильним суперником.

Динамівці постараються зберегти гандикап у 4 очки від Шахтаря. Але покажіть мені людину, яка скаже, що Динамо втратить у цій зустрічі очки? Когось, крім фанатів Руха.

Динамо хоче перемогти. Недооцінки з їхнього боку не буде, оскільки в єврокубках вони програли, а хлопцям зі збірних захочеться показати, що вони в хорошому тонусі", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок 19-го туру між київською та львівською командами відбудеться у неділю, 21 березня. Початок зустрічі о 17:00.

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