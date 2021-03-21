Динамо вилетіло з Ліги Європи, але на внутрішній арені все круто. Кияни тримаються на першій позиції з відривом у чотири очки від Шахтаря, а тиждень тому команда ефектно перемогла Зорю – можливо, це була найкраща перемога в УПЛ під керівництвом Мірчі Луческу. Та і до цього "біло-сині" йшли рівно – так, іноді траплялися осічки на кшталт лютневої нічиї з Десною, але провалів по ходу чемпіонату динамівці не мали (окрім розгрому в Класичному). При цьому вони мають найбільшу кількість очікуваних очок і голів, а також найменшу кількість очікуваних пропущених.

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Динамо об'єктивно є найкращою командою УПЛ прямо зараз, а до кінця сезону залишається всього вісім турів, які необхідно перетерпіти без осічок. Проблемою виступає щільний графік – за останні два тижні команда провела 5 матчів за 15 днів, і вже у Іспанії було помітно, що інтенсивності "біло-синім" не вистачає. Домашній поєдинок проти передостанньої команди чемпіонату в таких умовах виглядає, як манна небесна.

Рух – не такий вже і слабкий суперник. Колектив здорово вкомплектований у кадровому плані й непогано виглядає у тактичному плані, а у новому році львів'яни переграли Колос та відібрали очки у Ворскли (щоправда, не обійшлося без шаленого фарту). До того ж, у першому колі підопічні Івана Федика навіть відібрали очки у Шахтаря. Словом, відсутність належного налаштування на такого суперника може дорого коштувати динамівцям.

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Втім, за більшістю статистичних показників Рух все одно тримається на рівні аутсайдерів, а в останньому матчі Десна влаштувала львів'янам розгром – під високим пресингом чернігівців вони втрачали м'яч у власному штрафному й пропустили чотири голи. Та і Шахтар впевнено переміг підопічних Івана Федика. Коли суперник грає інтенсивно, Рух задихається й розвалюється. Такий вже рівень.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Костевич, Белуце, Вербіч, Тимчик (Динамо)

Під питанням: Бєсєдін (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Рух

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Бєсєдін

Рух: Мисак – Гагун, Білий, Зец, Стаменкович – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Динамо у матчах проти аутсайдерів в поточному сезоні виглядає дуже потужно – кияни без особливого напруження двічі винесли Минай (3:0 і 4:0) та Львів (4:1, 3:1), а Рух та Інгулець восени були прибиті з рахунком 0:2. В рамках УПЛ відібрати очки у "біло-синіх" змогли тільки Десна, Зоря, Колос і Шахтар, а безпрограшна серія підопічних Мірчі Луческу становиться вже дев'ять турів.

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Львів'яни, звісно ж, вміють впертися, та і забити шедевр на останній секунді тут є кому. Втім, зараз морально-вольових якостей, везіння та дальніх пострілів Кухаревича буде замало – Динамо не має права втрачати очки. Досі кияни не дарували шансів навіть середнякам (за виключенням Колоса), а у попередніх матчах рівень їхнього футболу не продемонстрував серйозних передумов для осічки.

Прямо зараз Динамо виглядає занадто сильним для Руха. Саме тому варто ставити на перемогу "біло-синіх".

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