Динамо на тижні вилетіло з Ліги Європи – тепер всі сили можна сконцентрувати на чемпіонаті України. В гості приїхала передостання команда УПЛ, тому в перемозі киян ніхто не сумнівався. Мірча Луческу сьогодні мусив обійтися без Циганкова та Бєсєдіна, які отримали пошкодження. В центр оборони повернувся Попов, а на вістрі атаки шанс отримав Супряга.

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Вже в дебюті зустрічі Динамо могло вийти вперед завдяки пенальті. Миколенко влучив у руку Карасюка – суддя вказав на 11 метрів. Епізод складний і неоднозначний, адже м'яч знайшов руку, яка була притиснута до тіла і не загороджувала додаткову площину воріт. Арбітр з допомогою VAR три хвилини приймав рішення. В підсумку все ж поставив пенальті.

Де Пена підійшов до м'яча, але переграти з "позначки" Бандуру не зумів. Голкіпер Руха загалом провів дуже якісний перший тайм, грамотно граючи і на лінії воріт (потягнув дальній постріл Шапаренка), і на виходах (зняв кілька безадресних подач з флангів).

Рух оборонявся щільним низьким блоком, а Динамо ніяк не могло його зламати. У киян величезні проблеми з позиційною атакою: купа поперечних передач і мінімум проникнень у штрафний майданчик. Від гостей навіть не вимагалося нічого особливого, щоб стримати суперника. Лише стандарти у виконанні Шапаренка створювали ілюзію небезпечних моментів.

У перерві Мірча Луческу вирішив освіжити передню лінію – зняв Жерсона та випустив Караваєва. Це рішення стало ключовим. На 14-й хвилині другого тайму Динамо відкрило рахунок. Миколенко виконав черговий простріл в нікуди, але Мисик на дальній стійці помилився, не влучив нормально по м'ячу та викотив під удар Караваєву. Джокер Луческу з гострого кута розстріляв ворота!

Варто відзначити, що Олександр і надалі залишався найактивнішим гравцем на полі, загострюючи передачами та ударами. Виглядало це все досить незграбно, але захисникам Руха стало важче тримати оборону. Що стосується атаки львів'ян, то можна пригадати хіба що дальній удар Федорчука (Бущан перевів на кутовий) і ще пару випадів на старті другого тайму.

До фінального свистка йшла рвана гра. Динамо послабило тиск і діяло спокійніше, а Рух навіть не спробував організувати штурм воріт Бущана. Наприкінці зустрічі кияни подвоїли перевагу, коли оборона гостей знову жахливо зіграла у власному штрафному після прострілу Миколенка, а Сідклей покотив під рукою Бандури. 2 роки бразилець не забивав за "біло-синіх".

На останніх секундах господарі влаштували розгром. Попов легко проскочив у штрафний майданчик – удар Дениса взяв голкіпер, але першим на добиванні був Караваєв. Дубль Олександра і 3:0. Динамо перемогло, набрало 46 очок і відірвалося від Шахтаря. Гандикап киян на вершині УПЛ складає вже 7 пунктів! "Гірники" в паралельному матчі сенсаційно програли Львову. Рух впав на дно турнірної таблиці (13 балів).

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