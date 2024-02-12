Динамо проводить сьомий спаринг на зимових зборах у Туреччині проти латвійського РФШ. Склади команд і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Динамо зіграло вже шість товариських матчів на зборах у Туреччині. Команда зазнала трьох поразок (від Балкані, Легії та Левскі), розгромила Пахтакор і Лієпаю і розійшлась миром зі Шкендією.

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Сьогоднішній спаринг стане сьомим у рамках підготовки до другої частини сезону. РФШ – чинний чемпіон Латвії (новий сезон розпочнеться 8 березня). До слова, посаду генерального директора в латвійському клубі займає колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс.

Трансляція зустрічі традиційно відбудеться на клубному YouTube-каналі Динамо. Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт дуелі о 16:00 за київським часом.

Стартовий склад Динамо:

Стартовий склад РФШ:

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