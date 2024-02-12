Динамо проводит седьмой спарринг на зимних сборах в Турции против латвийского РФШ. Составы команд и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо сыграло уже шесть товарищеских матчей на сборах в Турции. Команда потерпела три поражения (от Балкани, Легии и Левски), разгромила Пахтакор и Лиепаю и разошлась миром со Шкендией.

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Сегодняшний спарринг станет седьмым в рамках подготовки ко второй части сезона. РФШ – действующий чемпион Латвии (новый сезон начнется 8 марта). К слову, должность генерального директора в латвийском клубе занимает бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис.

Трансляция встречи традиционно состоится на клубном YouTube-канале Динамо. Смотреть игру можно непосредственно в этой новости. Старт дуэли в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав Динамо:

Стартовый состав РФШ:

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