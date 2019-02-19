Динамо – Олімпіакос: матч обслужить арбітр із Словаччини

Став відомий головний рефері другого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом.

Як повідомляє Law5-theref.blogspot, арбітр Іван Кружляк, який представляє Словаччину, буде працювати у полі на НСК Олімпійський під час матчу-відповіді між Динамо та Олімпіакосом.

Динамо – Ювентус: матч Юнацької ліги УЄФА обслуговуватиме арбітр із Данії

Зазначимо, що цей суддя працював на товариській зустрічі збірних України та Ізраїлю, яка закінчилася впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:0 у серпні 2013 року. Окрім цього, саме Кружляк вилучив Гармаша у Римі під час поєдинку Лаціо та Динамо (2:2) у минулорічному плей-офф Ліги Європи. Також цей рефері обслуговував матч Хоффенхайма та Шахтаря (2:3) на груповому етапі цьогорічної Ліги чемпіонів.

Загалом українські команди 4 рази перемагали та 1 разу грали внічию, коли на матчі працював Іван Кружляк.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос відбудеться вже цього четверга, 21 лютого. Нагадаємо, зустріч між цими командами у Греції завершилася внічию 2:2.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо