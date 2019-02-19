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Динамо – Ювентус: матч Юнацької ліги УЄФА обслуговуватиме арбітр із Данії

11:37 347 Читать на русском
Динамо – Ювентус: матч Юнацької ліги УЄФА обслуговуватиме арбітр із Данії
Єнс Майє / UEFA

Стало відомо, яка бригада арбітрів буде працювати на стиковому матчі Юнацької ліги УЄФА між Динамо та Ювентусом.

Як повідомляє УЄФА на офіційному сайті, данець Єнс Майє буде працювати головним рефері на матчі між Динамо та Ювентусом у Юнацькій лізі.

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На лініях йому будуть асистувати Ларс Хаммергаард і Йєспер Даль, які також представляють Данію. Четвертим арбітром призначено українця Миколу Балакіна.

Нагадаємо, що поєдинок плей-офф Юнацької ліги УЄФА проти однолітків із Ювентуса Динамо U-19 проведе вдома 20 лютого. Переможець протистояння вийде до 1/16 фіналу турніру.

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Юнацька ліга УЄФАПлей-офф

Динамо U-19 - Ювентус U-19: Середа 20 лютого 2019

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