toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Динамо – Олимпиакос: матч обслужит арбитр из Словакии

12:40 66 Читати українською
Динамо – Олимпиакос: матч обслужит арбитр из Словакии
Иван Кружляк / City Watch

Стал известен главный рефери второго поединка 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

Як повідомляє Law5-theref.blogspot, арбітр Іван Кружляк, який представляє Словаччину, буде працювати у полі на НСК Олімпійський під час матчу-відповіді між Динамо та Олімпіакосом.

Динамо – Ювентус: матч юношеской лиги УЕФА будет обслуживать арбитр из Дании

Отметим, что этот судья работал на товарищеской встрече сборных Украины и Израиля, которая закончилась уверенной победой "сине-желтых" со счетом 2:0 в августе 2013 года. Кроме этого, именно Кружляк удалил Гармаша в Риме во время поединка Лацио и Динамо в прошлогоднем плей-офф Лиги Европы. Также этот рефери обслуживал матч Хоффенхайма и Шахтера (2:3) на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов.

В общем украинские команды 4 раза побеждали и 1 раз играли вничью, когда на матче работал Иван Кружляк.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос состоится уже в этот четверг, 21 февраля. Напомним, встреча между этими командами в Греции завершилась вничью 2:2.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
7
час
:
11
мин
Олимпиакос
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Арбитры Динамо Киев - Олимпиакос Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
11
мин
Ливерпуль
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук