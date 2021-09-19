Українські фанати, які вчора вирішили на власні очі подивитися гру улюблених команд, надовго запам'ятають свій похід на стадіон.

Вболівальник Андрій Федорченко продемонстрував наслідки свого походу на матч 8-го туру УПЛ між Динамо та Олександрією. Він неочікувано опинився у гущі подій і зазнав значних травм.

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"Відновлю здоров'я і психічний стан дитини, а потім з нею вирішимо, чи потребує Динамо нашої підтримки", – сказав Федорченко у коментарі Tribuna і підкріпив свої слова світлинами з травмпункту з синцями на обличчі, переломом пальця та численними забоями на тілі.

Нагадаємо, під час гри на трибунах стадіону відбулася бійка. Як з'ясувалося, активним фанатам "біло-синіх" не сподобалася реакція інших вболівальників на запалені ними фаєри.

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