Динамо – Олександрія: вболівальник продемонстрував наслідки бійки на НСК Олімпійський
Українські фанати, які вчора вирішили на власні очі подивитися гру улюблених команд, надовго запам'ятають свій похід на стадіон.
Вболівальник Андрій Федорченко продемонстрував наслідки свого походу на матч 8-го туру УПЛ між Динамо та Олександрією. Він неочікувано опинився у гущі подій і зазнав значних травм.
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"Відновлю здоров'я і психічний стан дитини, а потім з нею вирішимо, чи потребує Динамо нашої підтримки", – сказав Федорченко у коментарі Tribuna і підкріпив свої слова світлинами з травмпункту з синцями на обличчі, переломом пальця та численними забоями на тілі.
Нагадаємо, під час гри на трибунах стадіону відбулася бійка. Як з'ясувалося, активним фанатам "біло-синіх" не сподобалася реакція інших вболівальників на запалені ними фаєри.
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