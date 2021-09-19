Руководство киевского клуба отреагировало на избиение болельщиков во время матча 8-го тура УПЛ с Александрией.

"Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание относительно неправомерного использования пиротехники.

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Совместно со службой безопасности и охраны НСК Олимпийский, клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19:45 организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе Динамо № 41, зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят ущерб и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе № 37.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т. ч. телезрителей. Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.

Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством НСК Олимпийский в ГУНП в г. Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины. Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.

ФК Динамо четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", – говорится в заявлении Динамо на официальном сайте клуба.

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