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Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи, – InStat

11:06 702 Читать на русском
Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи, – InStat
Віктор Циганков / Футбол 24

Динамо в поєдинку з Ренном продемонструвало один з найкращих матчів у цьогорічній Лізі Європи.

Матч проти Ренна (3:1) став для Динамо не тільки найкращим єврокубковим поєдинком команди під керівництвом Олександра Хацкевича, а й найкращим матчем усього 4-го туру Ліги Європи.

Як виявилось, у матчі проти Ренна Динамо продемонструвало найкращий футбол за статистичними показниками серед усіх учасників Ліги Європи, повідомляє Команда№1, посилаючись на оцінки InStat.

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Столичний клуб увійшов у трійку лідерів за кількістю гольових моментів (8) і тільки три команди у 4-му турі завдали більше ударів у площину воріт, аніж підопічні Хацкевича (7).

Окрім цього, віце-капітан Динамо Віктор Циганков увійшов у п'ятірку найкращих гравців туру за оцінками Instat.

Нагадаємо, Динамо на Олімпійському впевнено перемогло Ренн.

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Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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