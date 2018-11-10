Динамо – лучшая команда 4-го тура Лиги Европы, – InStat

Динамо в поединке с Ренном продемонстрировало один из лучших матчей в нынешней Лиге Европы.

Матч против Ренна (3:1) стал для Динамо не только лучшим еврокубковым поединком команды под руководством Александра Хацкевича, но и лучшим матчем всего 4-го тура Лиги Европы.

Как оказалось, в матче против Ренна Динамо продемонстрировало лучший футбол среди всех учасников Лиги Европы по статистическим показателям, сообщает Команда №1, ссылаясь на оценки InStat.

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Столичный клуб вошел в тройку лидеров по количеству голевых моментов (8) и только три команды в 4-м туре нанесли больше ударов в створ ворот, чем подопечные Хацкевича (7).

Кроме этого, вице-капитан Динамо Виктор Цыганков вошел в пятерку лучших игроков тура по оценкам Instat.

Напомним, Динамо на Олимпийском уверенно победило Ренн.

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