"Без Гармаша та Сидорчука на це можна дивитись", або Маріуполь – справжній тест киян: реакція соцмереж на Динамо – Ренн

Київське Динамо провело один з найкращих матчів у сезоні, розбивши французький Ренн. Команда Хацкевича зробила вагомий крок до виходу у плей-офф Ліги Європи.

Динамо обіграло Ренн на НСК Олімпійський з рахунком 3:1. Віце-чемпіони України продемонстрували якісну гру, а молоді Шапаренко та Миколенко відзначились красивими голами. Після другої поспіль перемоги "біло-синіх" у єврокубках соцмережі вибухнули оптимізмом щодо майбутніх перспектив київського клубу. Динамо поволі намацує свій футбол, а матчі проти Шахтаря та Ренна – яскраве підтвердження позитивної динаміки команди Хацкевича.

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"Більше року пишу про те, що в Динамо дуже талановита молодь, що треба їй довіряти, що ставка на ветеранів-півзахисників – шлях в нікуди і втрата дорогоцінного часу. Сподіваюся, що матч у Харкові і сьогоднішня перемога, повністю заслужена при хорошій грі, стануть поворотними в цьому плані, і Хацкевич продовжить реально довіряти динамівським вихованцям. Не тільки цим, але й Попову, Алібекову, Булеці...

Два м'ячі сьогодні забили хлопці з команди Юрія Мороза, що грала два роки тому в юнацькій Лізі чемпіонів. Колі і Віталіку персональний респект!", – відзначає прогрес київської молоді комментатор каналів Спорт 1 / Спорт 2 та оглядача журналу "Футбол" Андрій Шахов.

Журналіст програми ПРОФУТБОЛ та коментатор 2+2 Роман Бебех також робить акцент на талановитій молоді Динамо: "Миколенко другий матч поспіль демонструє, що десь у резервах є багато талановитих хлопців. І вони заслуговують на шанс".

Миколенко другий матч поспіль демонструє, що десь у резервах є багато талановитих хлопців. І вони заслуговують на шанс — Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 листопада 2018 р.

А ось відомий коментатор Дмитро Джулай залишився задоволеним швидкістю гри підопічних Хацкевича: "Стартовий склад, що дозволив зіграти у іншому ритмі, з іншим темпом розвитку атак, зіграти швидко й водночас розумно. І можна було знову згадати, що Динамо – це сила в русі".

Стартовий склад, що дозволив зіграти у іншому ритмі, з іншим темпом розвитку атак, зіграти швидко й водночас розумно. І можна було знову згадати, що "Динамо" – це сила в русі. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 8 листопада 2018 р.

Блогер Сергій Тищенко вважає, що Динамо грає набагато краще без Гармаша та Сидорчука.

"Динамо розбило Ренн. Дуже важлива перемога для динамівців. Не менш важливо, що забили двічі молоді гравці Миколенко та Шапаренко

В якийсь час виграли центр поля. В першому таймі Ренн просто не встигав. Можна було знімати всі питання ще у першому таймі. Перша частина другого тайму була доволі тривожна. Після другого гола гості просто зупинилися

Динамо із розгромним рахунком майже не перемагає в чемпіонаті, а тут розгром у ЛЄ. Пов'язую це із бажанням реабілітуватися після Шахтаря та з проблемами у складі Ренна.

Гармаш та Сидорчук? А хто це? Без них точно поки краще, ніж з ними

Сідклей точно зробив атаку сильнішою. Такої залежності, як раніше від Циганкова, вже немає. Потрібно буде думати, як поєднати всіх їх на полі, коли видужає Бєсєдін чи куплять нового нападника. Че Че набагато кращий із м'ячем, ніж без нього

Від ейфорії я далекий. Але рахунок однозначно тішить", – тріумфує блогер.

Журналіст і блогер Кирило Крижановський вважає, що справжнім тестом для Динамо стане матч УПЛ проти Маріуполя:

"Після поєдинку з Шахтарем було одне важливе питання – це був спалах чи щось з прицілом на прогрес? Матч з Ренном це питання залишив. Дуже хочеться подивитися на ігри Динамо в чемпіонаті України і побачити там таке ж бажання та наполегливість.

Парадоксально, але справжнім тестом для Динамо буде матч найближчого туру проти Маріуполя. Ось там і подивимося на рівень мотивації, бажання і, що найголовніше, агресії команди не в одному таймі, а протягом всього матчу.

Ну а поки можна констатувати чи не найкращий матч команди в цьому сезоні і важливу перемогу".

"Це вже веселіше. Треба похвалити всіх без винятку гравців. Сьогодні ми побачили гру яка, я впевнений, сподобалася всім уболівальникам. Але, розслаблятися не можна. Будується нова команда і вже чітко проглядається кістяк основи. Звісно, що потрібне підсилення. Не хочеться розбирати всі позиції, скажу, на мій погляд, про головне. Я сподіваюся, вже всім стало зрозуміло, що центральний трикутник треба повністю перебудовувати. Вважаю, що лише Шапаренко на позиції атакувального хава відповідає рівню Динамо", – зазначив агент агент В'ячеслав Заховайло.

"З ветеранами варто прощатися, може це і сумно, але ніщо не вічне під місяцем...", – вважає блогер Михайло Смоловий.

"Крім Динамо, українські клуби жахливо зіграли в єврокубках! В українському футболі потрібні реформи! Чи буде їх проводити нинішнє керівництво українського футболу – велике питання!", – пише Голова профспілки футболістів Олег Печорний.

"Динамо на 75-80% виходить з групи", – вважає журналіст програми ПРОФУТБОЛ Вадим Скічко.