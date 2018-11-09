Динамо – Ренн: кияни зіграли найкращий матч у єврокубках під керівництвом Хацкевича

Кияни зіграли найкращий матч у єврокубках під керівництвом Хацкевича

Динамо у Києві перемогло Динамо з рахунком 3:1.

Столичний клуб зіграв у єврокубках під керівництвом Олександра Хацкевича 22 матчі: 9 перемог і 37 забитих м'ячів, повідомляє Команда№1.

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Поєдинок проти Ренна став для білоруського фахівця найкращим біля керма Динамо. За рейтингом ефективності всіх ТТД кияни набрали 303 пункти, що є найбільшим результатом для "біло-синіх".

Окрім цього, матч проти французької команди став найкращим для Динамо за швидкістю точних передач. Найкориснішим гравцем поєдинку став Віктор Циганков (InStat Index – 372 бали).

Нагадаємо, Динамо в Києві впевнено перемогло Ренн.

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