Динамо – Минай: УАФ призначила бригаду арбітрів на перенесений матч УПЛ
Комітети Української асоціації футболу визначилися з офіційними особами поєдинку 1-го Прем'єр-ліги між київським Динамо та закарпатським Минаєм. Раніше матч перенесли через зняття донецького Олімпіка з чемпіонату.
Матч Динамо – Минай обслужить бригада арбітрів на чолі з Юрієм Івановим із Донеччини, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Йому допоможуть лайнсмени із Запоріжжя Дмитро Запороженко і Володимир Висоцький. Резервний арбітр – львів'янин Роман Блавацький. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Євген Арановський і Віктор Матяш.
Нагадаємо, що перенесений поєдинок 1-го туру УПЛ відбудеться у середу, 11 серпня, на столичному НСК Олімпійський.
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