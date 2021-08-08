Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с официальными лицами поединка 1-го Премьер-лиги между киевским Динамо и закарпатским Минаем. Ранее матч перенесли из-за снятия донецкого Олимпика с чемпионата.

Матч Динамо – Минай обслужит бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым из Донецкой области, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ему помогут лайнсмены из Запорожья Дмитрий Запороженко и Владимир Высоцкий. Резервный арбитр – львовянин Роман Блавацкий. С системой Видеоассистент рефери будут работать Евгений Арановский и Виктор Матяш.

Напомним, что перенесенный поединок 1-го тура УПЛ состоится в среду, 11 августа, на столичном НСК Олимпийский.

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