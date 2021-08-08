76-річний румунський фахівець хотів вирушити на поєдинок проти Зорі у Запоріжжя, але лікарі наполягали, щоб він залишився у Києві, стверджує Meta-ratings.

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Цього тижня Луческу прооперували – йому видалили кисту. Це було причиною підвищеної температури, через що Мірча спостерігав за матчем проти Вереса із трибун НСК Олімпійський. Через заборону лікарів фахівець не полетів і на спаринг проти Фенербахче.

Нагадаємо, Зоря прийматимуть Динамо вже сьогодні, 8 серпня. Стартовий свисток на Славутич-Арені пролунає о 19:30.

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