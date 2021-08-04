Товариський матч 4 серпня 2021

Фенербахче – Динамо – 1:1

Голи: Пелкас, 63 – Лєднєв, 28

Мірча Луческу готує Динамо до єврокубкового режиму двох матчів за тиждень. У серпні кияни поєднуватимуть поєдинки УПЛ зі спарингами проти Фенербахче, міланського Інтера та Бешикташа. Сам румунський наставник цього разу до Стамбулу не полетів через заборону лікарів. Динамо з розгрому Вереса стартувало в чемпіонаті. Фенер тільки завершує підготовку до початку сезону. Команда Вітора Перейри виграла 4 зі своїх 5 контрольних матчів. Середня результативність бронзових призерів турецької Суперліги у цих спарингах становила 3 голи за гру, тож зустріч проти Озіла і компанії мала б стати прекрасною перевіркою своїх можливостей. Відзначимо, що раніше команди 4 рази зустрічалися в рамках Ліги чемпіонів. Динамо виграло обидва домашні поєдинки. У Стамбулі двічі фіксували нічию.

Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу (відео)

Тріщить фланг Кендзьори і Циганкова на старті зустрічі. Ферді та Озіл розривають. Подачі, простріли, вривання у штрафний, удари. Бойко на місці. У Динамо єдиний момент за 10 хвилин від Жерсона. Сидорчук перехопив, Лєднєв і Шепелєв продовжили, а Родрігес бахнув метрів з 20 – воротар господарів не без проблем парирував. Лєднєв і Циганков гостро вривалися у правому напівфланзі, а ось останній удар/пас підвів обох. Новачок Динамо Рамірес непогано чіпляється за м'ячі у стилі Бєсєдіна та підігрує, а ось знайти його у штрафному партнери не можуть. Були певні проблеми в киян з виходом з-під пресингу, але поступово налагодили процес доставки снарядів у фінальну третину.

Гості зовсім посміливішали у другій половині тайму. На 28 хвилині Циганков і Сидорчук на двох виштовхали круглого під тиском суперника. Віктор продовжив пасом у розріз. Фенер провалився при спробі загнати суперників у положення поза грою. Лєднєв мав купу часу на довжелезні роздуми, а чи не віддати хоч якось на Раміреса, але врешті розібрався з голкіпером сам.

Dinamo Kiev, Lednev'in attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti... pic.twitter.com/9f8z7kxCH1 — TRT Spor (@trtspor) August 4, 2021

Перший удар від венесуельського новачка. Рамірес самотужки спробував розібратися у штрафному, але захисник заблокував спробу Еріка. Тільки здалося, що Динамо повністю стабілізувало свою захисну гру, як стамбульці тонки пасом Пелкаса вивели на Бойка Валенсію. Еннер скористався не зовсім впевненою грою Забарного, але прошити воротаря не зумів. Бойко виручив і після ще одної атаки лівим флангом. Усе той же Ферді загрожував. Валенсія зі штрафного метрів з 30 закрутив мінімально над хрестовиною. Знаменитий Луїс Густаво також приклався здалеку – близько, але Бойко і тут все контролює.

Кендзьора загубив свого гравця, але пощастило, що не вдалося замкнути. Озіл вибіг на побачення з Бойком, але осоромився. Мало того, що екс-зірка Реала та Арсенала забрався в мінімальний офсайд, так ще й бездарно спробував перекинути Дениса. Сидорчук класно закинув діагональ на правий фланг. Турки знову провалилися з офсайдною пасткою, тож Кендзьора міг витиснути більше, ніж невдала спроба прострілу – затягнув поляк, а міг і сам вирішувати.

На старті другої половини класний ривок і довгий пас від Циганкова. Партнери не підтримали, як належне. Сидорчук під тиском розгубився і віддав назад так, що Бойко ледь не з'їв його поглядом – на рівному місці привезли собі стандарт. З виходом Миколенка, Тимчика, Буяльського і Гармаша замість Сідклея, Забарного, Лєднєва та Раміреса Динамо заграло ще агресивніше. Кращі спроби високого пресингу, кілька гострих стандартів і передач. Зокрема, Буяльський м'яко накидав на лінію воротарського, а Циганкову сантиметра не вистачило, аби замкнути.

GOL! Mesut Özil'in asisti, Pelkas'ın golü! Fenerbahçe beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/dlpvxt0YFW — TRT Spor (@trtspor) August 4, 2021

За ударами 14:6 станом на 60 хвилин матчу. Однак це переважно дальні спроби з-за меж штрафного. Справді гострою виглядала спроба Осаї-Семюела, який у свої 23 роки провів 6 повних сезонів у нижчих англійських лігах. Бойко знову виручає, а ось Миколенко має діяти обережніше – його скидання полегшило справу суперника. Антюх на 62-й міняє Жерсона. А ось і магія Озіла. Месут хитнув Антюха і миттєво закинув у воротарський. А там Кендзьора програв ривок Пелкасу, який елегантно прокинув поміж ніг Бойку.

Серія замін Фенербахче розкриває гру. Антюх увірвався у штрафний і скинув на Караваєва – прямо у воротаря. Миколенко у розріз на Гармаша. Денис пригальмовує і закидає під ривок тому ж партнерові. Віталію зовсім трохи не вистачає, аби організувати шедевр. Тимчик і Буяльський аналогічно комбінують праворуч у штрафному, але знову мініально не вистачає у завершальній фазі. Правий захисник Динамо здійснив крутий рейд з центра поля. Зупинили Тимчика лише з фолом на лінії штрафного. Шапаренко перекинув і стінку, і ворота.