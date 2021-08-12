"Чудова була гра, мені дуже сподобалася моя команда, я дуже задоволений своїми хлопцями, тим, як вони працюють щодня на тренуваннях, і в кожній грі прогресують.

Краса Буяльського і результативний старт Раміреса у відеоогляді матчу Динамо – Минай – 2:0

Так, ми припустилися сьогодні двох-трьох помилок, унаслідок яких пропустили два м'ячі та програли. Хоча їхали на матч із хорошими надіями, чітким планом на гру. Але не склалося. Я вже озвучував завдання, ми маємо набрати 50 очок.

Зараз у нас у команді перебувають 23 гравці. Усі вони для мене найкращі в Україні, вони доповнюють один одного. Я дуже зараз задоволений своєю командою, тим, як вони працюють на тренуваннях та як викладаються на футбольному полі. У нас немає основного складу та запасних, ми розраховуємо на всіх гравців", – цитує коуча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що закарпатці поступилися "біло-синім" на столичному НСК Олімпійський (0:2). За киян забили Буяльський і Рамірес.

Динамо спокійно переграло Минай – дебют мрії для Раміреса, шикарний Буяльський і розчарування від Селезньова