Динамо легко переграло Минай у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Минай на Футбол 24.

Команда Мірчі Луческу не зустріла серйозного спротиву закарпатців у першому таймі, а тому двічі вразила ворота. Спершу дебютант Ерік Рамірес віддав на Віталія Буяльського, який дуже ефектно перекинув кіпера Миная.

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У доданий арбітром до першого тайму час Рамірес відзначився ще й голом. Олександр Караваєв віддав чітко на літнього новачка, а той влучив у майже порожні ворота. По перерві Динамо продовжило атакувати, але більше не забивало.

2:0 – кияни набрали чергові три очки та очолили турнірну таблицю Прем'єр-ліги.